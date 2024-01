Mara Cifuentes, reconocida por su participación en el reality ‘Colombia’s Next Top Model’ se había sincerado con sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, pues confesó que una cirugía que se le practicó no salió como lo esperaba.

Feminización Facial, una intervención estéticas que, según expertos, este tipo de cirugía consta de varios procedimientos que le darán un cambio importante a la forma de la cara de quien se la practique, para que esta obtenga rasgos más femeninos.

Hace unos días, compartió en sus redes sociales que no estaba cómoda con el resultado. El primer procedimiento que se realizó Mara fue una feminización de órbitas que consiste en suavizar algunos rasgos en la frente y órbitas, zona cercana a las cejas:

“Pedí que no se hiciera por qué me gustaba la forma que tenía la línea de maquillaje de mi ojo. Esto hace que mi ceja tenga otra forma completamente diferente. Una ceja se me ve más levantada que la otra, yo sé que somos asimétricos, pero yo pedí específicamente que no quería eso y siento como que mi palabra no importó“, había señalado en su cuenta de Instagram.