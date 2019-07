La joven, de 24 años, discutió con su pareja y luego se fue a una cafetería donde hizo un consumo de 55,37 dólares (177.700 pesos). Ella pagó con la tarjeta de crédito de su novio y añadió una propina de 5.000 dólares (16 millones de pesos), informó WTSP, afiliado de CBS.

Aunque en un principio se pensó que el gesto de Serina había sido un acto interesado porque la mesera le contó que recientemente había perdido a su mascota, luego se conoció la verdad, indicó ABC News.

El hombre denunció lo ocurrido ante las autoridades, y estas arrestaron a la joven acusándola de “hurto mayor”, señaló la cadena de noticias. Ahora, se desconoce si la mesera devolverá la propina que le dieron.

Ninguno de los medios mencionó el tiempo que Serina permanecerá tras las rejas.

A continuación puedes ver una foto de ella y otra de la factura con la propina de 5.000 dólares:

Serina Wolfe admitted to using her boyfriend's credit card to leave a $5,000 tip at a Florida cafe. He told police they'd had an argument. https://t.co/E42gptabK2 @HeavySan pic.twitter.com/xXBT03de3W

— Erin Laviola (@ErinLaviola) July 3, 2019