Williamson pidió a los internautas que alguien le explicara qué tipo de araña era porque nunca la había visto.

Varios usuarios comentaron que la araña parecía una “pequeña pieza de sushi, completa con arroz, aguacate y huevos de pescado”, rescató el medio News.

Al volverse viral la foto, la araña finalmente fue identificada como un magnificus ordgarius, popularmente conocida como la araña magnífica.

De acuerdo con el medio australiano, este insecto se encuentran en la costa este de Australia, y no representa una amenaza para las personas.

También informó que una hembra desarrollada puede alcanzar hasta los 2,5 cm de largo.

Este tipo de arañas suelen pasar el tiempo en el jardín y son efectivas para mantener las plagas bajo control, rescató el mismo medio.

A picture of a spider found hiding in a Sydney home has people freaking over how much it looks like a delicious piece of sushi. #straya https://t.co/XRKLNRFUPl pic.twitter.com/Vu5SlHbEZ3

— news.com.au (@newscomauHQ) April 26, 2019