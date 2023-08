En la era de la tecnología se han creado miles de aplicaciones que cumplen diferentes funciones. Para facilitar el trabajo de conseguir parejas existen las populares Tinder, Bumble, Badoo, Adopte, entre otras. Pero estas no funcionan para todo el mundo y como alternativa, una ingeniera encontró un método que se viene haciendo popular.

(Vea también: Joven se casó con anciano que conoció por ‘app’ de citas; se llevan 42 años de diferencia)

Como una estrategia retomada del pasado, Connie Li, una ingeniera de ‘software’, utiliza al aliado Google para conseguir pareja. Ella dice, citada por ‘The New York Times’, que las apps de citas como Tinder no le ofrecieron lo que quería: un hombre que buscara un compromiso serio.

Al probar nuevas alternativas, Li señala que empezó a probar con Google Docs, la herramienta que permite crear y editar documentos en línea. Ella creó un archivo tipo CV en Notion (plataforma para gestionar proyectos y tomar notas). El fichero contiene fotos suyas, narra su forma de ser y describe sus gustos y pasatiempos.

Este archivo, posteriormente, lo sube a Google Drive en formato de documento y lo comparte en redes sociales con la configuración únicamente en modo lectura. Connie señala que luego de esto, las personas la pueden contactar de forma directa si les interesó su perfil.

Lee También

La ingeniera también explicó que ha recibido varias propuestas para conocerse a profundidad con otras personas, pues la interacción para coincidir no se reduce solamente al algoritmo y un ‘me gusta’ en una aplicación.

Esta tendencia, de hecho, se ha hecho popular en los últimos meses. Se denomina ‘date-me docs’ y está dirigida a quienes optan por descartar las aplicaciones de citas y buscan un vínculo más directo y personal. En este documento se otorgan datos como género, edad, orientación sexual, intereses particulares, imágenes y un buen texto que describa a la persona.

Tired of dating apps, some are turning to “date-me docs”: long, résumé-like dating bios, akin to newspaper personal ads.

“There is something kinda dorky about ‘date-me docs’ that reminds me of the early days of the internet,” one woman said.https://t.co/6hBxqORKQ4

— The New York Times (@nytimes) August 2, 2023