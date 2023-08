Muchas personas alrededor del mundo han conocido a sus parejas por medio de aplicaciones de citas, las cuales permiten establecer una conexión cercana con desconocidos.

Este es el caso de David y Jackie, una pareja de esposos que se conocieron hace siete años. Lo que llama la atención de la relación es que ambos se llevan 42 años de diferencia, ya que él tiene 70 y ella 28.

Según contaron en el canal de YouTube ‘Love don’t judge’, se conocieron en Filipinas (país natal de Jackie) mientras él estaba de viaje. En dicha nación salieron varias veces antes de que él regresara a Estados Unidos, su país de residencia.

“Nos conocimos cuando estaba en Filipinas. Estaba usando un sitio de citas. Un día vi su perfil, prácticamente salté de la silla. Estaba tan impresionado por lo que vi”, dijo David al canal citado.

Por su parte, ella comentó: “No revisé su perfil. No tenía idea de cómo se veía. (La cita) fue divertida. Me di cuenta de que era un caballero y fue muy amable”.

Acá, el video donde cuentan su historia:

Después de un tiempo, David no aguantó sus ganas de volver a ver a Jackie y regresó a Filipinas para volver a salir con ella. El amor fluyó y todo terminó en una boda, pese a las críticas que recibieron en su momento.

“Creen que es mi abuelo, pero estamos enamorados. [El matrimonio] fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí [EE. UU.]. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con ‘Dave’ porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, comentó la joven.

De acuerdo con Mirror, el hombre es incluso mayor que sus suegros. Asimismo, señalaron que Jackie viaja una vez al año a su país natal para visitar a su familia, a quienes apoya económicamente con el trabajo que tiene en una farmacia.

El medio mencionado agregó que David es pensionado y para la mayoría de las cuentas de la pareja.

“Dicen que soy un buscador de tarjetas verdes, un buscador de oro y un abuelo afortunado. Pero no estoy realmente afectado porque no es verdad. Me conozco a mí mismo, sé que yo no soy un buscador de oro”, explicó el hombre.