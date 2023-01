Un tribunal de Rumania prolongó un mes la detención del polémico ‘influencer’ británico Andrew Tate y de su hermano Tristan, arrestados a finales de diciembre en un caso de supuesto proxenetismo.

Tate estará un mes más en la cárcel:

NEW 🚨 Romania extends detention of Andrew Tate to February 27 Andrew Tate and brother Tristan Tate are to stay in custody until the end of February after a Romanian court ruled to extend their detention period.#AndrewTate https://t.co/4VF4Z1LJyr pic.twitter.com/QiPsPlnlOL

— SANTINO (@MichaelSCollura) January 20, 2023