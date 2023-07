El increíble relato de un anciano granjero de 80 años que asegura haber pasado más de seis décadas sin dormir y, además afirma que todavía tiene una muy buena salud.

Un granjero llamado Thai Ngoc ha revelado que lleva más de 60 años sin experimentar el placer del sueño, desde que sufrió un intenso episodio de fiebre en su juventud. Lo más sorprendente de esta singular historia es que este prolongado insomnio no ha afectado su vida cotidiana.

A lo largo de los años, este vietnamita ha sido protagonista de numerosos titulares en su país de origen, ya que descubrió la necesidad de dormir para llevar una vida saludable. La mayoría de las personas no pueden pasar ni siquiera un par de horas sin dormir en un día. Sin embargo, él afirma haber pasado las últimas seis décadas sin dormir sin que esto suponga un problema para su salud.

Dado que Thai Ngoc no ha buscado ayuda médica o científica para su problema, la única evidencia de su realidad proviene de sus seres queridos. Su esposa, hijos, amigos, vecinos y allegados han confirmado que nunca lo han visto dormir. “No sé si el insomnio ha afectado mi salud o no, pero aún me encuentro en buen estado de salud y puedo realizar el trabajo agrícola como cualquier otra persona”, declaró a un medio vietnamita.