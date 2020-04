La actriz, que promovió el confinamiento con la campaña ‘Quédate en casa’, quedó en evidencia gracias a una transmisión en vivo que su marido hizo desde Instagram, informó CNN.

La famosa fue acusada de hipocresía y de violar las medidas que impuso el gobierno nigeriano para evitar la propagación del coronavirus; entre ellas está la prohibición de hacer reuniones sociales y públicas con más de 20 personas, señaló la cadena de noticias.

El mismo medio reportó que la policía arrestó a Funke y a su esposo, y que ambos fueron multados luego de declarase culpables de violar la regulación sobre Enfermedades Infecciosas del Estado de Lagos. La pareja también tendrá que hacer servicio comunitario durante 14 días, agregó CNN.

Luego de la polémica, la actriz compartió un video en Instagram en el que se disculpaba por lo que hizo. En esa publicación, ella también escribió lo siguiente:

A continuación puede ver el video de la rumba que la estrella nigeriana hizo en su casa:

Funke Akindele and her husband are selfish and wicked, how can a sane person host a party during a social distancing phase? Doctors and Nurses are stressing out and dying and they do this? She needs to be called out and held accountable pic.twitter.com/CyOoxtHRqr

— Abisola⁷ 🇳🇬 (@Sugajunkieeee) April 5, 2020