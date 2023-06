“Vieja, la cédula” es un dicho que muchos colombianos de avanzada edad suelen aplicar cuando el espíritu juvenil resalta a pesar de que las ‘hojas blancas sigan cayendo’ como dice una famosa del Gran Combo de Puerto Rico.

Un claro ejemplo de esta popular frase es una mujer de avanzada edad que asistió a uno de los eventos del Festival y Reinado del Mar del municipio de Moñitos, evento llevado a cabo del 22 al 25 de junio en el departamento de Córdoba.

La abuela cachaca, como la describió Chicanoticias por su lugar de origen, bailó de manera enérgica y a ritmo de champeta durante el toque de varios artistas de este género musical surgido en los barrios populares de Cartagena.

Durante su baile, que duró varios minutos, la adulta mayor tiró algunos pasos prohibidos característicos de la champeta como el propio ‘espeluque’, un momento en el que el bailarín se descontrola con el ritmo de la música en la parte más rápida de la canción.

Acá, imágenes del curioso momento:

Al observar la emotiva escena, usuarios de el medio antes mencionado no dudaron un segundo en resaltar la actitud y la energía de la adulta mayor que se gozó el festival.

“Divina, se disfrutó su música. No me explico que hacía la mujer de atrás allí con esa cara de amargada. Hay que aprender de la señora que la edad no es obstáculo para ser feliz y bailar”, “ay no. Esos que están ahí son unos aburridos. Mandarlos a dormir mejor. Divina esa abuela, fácilmente sería yo en unos años”, “es que si uno va ir para estar sentado, mejor quédese en su casa”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.