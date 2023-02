El cantante de música vallenata Elder Dayán publicó en sus redes sociales un video cantando champeta en medio de una presentación en Antioquia.

En el clip, el artista está cantando la canción ‘La diosa’ de ‘Papo Man’: “¿Qué tal una champetica para esta tarde? Aquí les dejo este recuerdo con mi hermano @papomanlaleyenda en su tierra Arbolete, Antioquia. ¿Qué tal? que se forme el espeluque”, escribió el artista en la publicación para acompañar el video.

(Vea también: [Video] Novela de Arelys Henao cambiaría de protagonista en segunda temporada)

Ante la invitación, Papoman se subió a la tarima y juntos interpretaron el éxito musical.

View this post on Instagram A post shared by Elder Dayan Diaz Rodriguez (@elderdayanoficial)

“Ay, me pediste que bailara contigo, yo te dije concédeme esta pieza, respondiste: ‘Yo te invité primero’. No me importa ven morena, bailemos. Deslizamos por toda la pista, tú bailabas como una diosa. Nos miramos fijamos la boca, nos unimos en un beso profundo”, dice una estrofa de la canción.

Lee También

Tras ‘echar’ un vistazo a los comentarios, se pudo evidenciar que todos los internautas felicitaron al artista por su interpretación: “Lo que cante le luce”, “Salsa, vallenato, ranchera y ahora champetica, todo un showman”, “El que sabe cantar, canta lo que le pongan”, “Qué muchacho pa’ tener el apellido bien puesto”, “Elder es un artista demasiado versátil”.

Esta entrada la puede encontrar en El Pilón.