Hace cuestión de muy pocas horas en realidad, varios rumores circulaban sobre el fallecimiento del cantautor español, José Luis Perales, quien es intérprete de varios éxitos y que, de manera curiosa, se enteró de la noticia sobre su propia muerte mientras este cenaba en un restaurante junto a sus hijos.

(Vea también: A empresarios en Colombia les prestarán plata más fácil: Davivienda anuncia alianza)

También ayudó a la supuesta ‘credibilidad’ de la nota que varios sitios, principalmente mexicanos, difundieran la falsa noticia de la muerte y sin información oficial solamente se nos dejaba ver que podía tratarse de un infarto.

Nada más alejado de la realidad, ya que el mismo artista por medio de sus redes sociales compartió un video en el que desmentía su muerte.

Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, la verdad es que estoy más vivo que nunca, mañana nos vamos a estar viendo en España… Abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa… Que estamos muy bien, se acabó.