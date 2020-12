Todo parece indicar que son cada vez más las empresas fabricantes de celulares las que dejarán por fuera de sus ventas accesorios como el cargador. Tras una avalancha de polémicas por las acciones que al respecto tomaron Samsung y Apple, ahora Xiaomi se suma a la lista.

La noticia fue confirmada por The Verge, quienes afirman que fue Lei Jun, el presidente de Xiaomi, la persona encargada de dar el anuncio en la red social china Weibo.

Tal como indica la información hasta el momento conocida, el Mi 11 será el primer modelo en prescindir del cargador. El directivo de la compañía asiática argumentó que así se contribuye al cuidado del medio ambiente.

Dijo, además, que la producción de cargadores es innecesaria pues hay más dispositivos de carga que celulares.

Lo que ha generado gracia para muchos son las sátiras que Xiaomi lanzó en sus redes sociales, justo cuando Apple anunció que no vendería sus iPhone con cargadores ni audífonos.

Don’t worry, we didn’t leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX

— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020