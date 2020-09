El primer equipo es el Golden Armor (armadura dorada), fabricado completamente a mano con hojas de oro de 24 quilates. La referencia tiene el símbolo de Mujer Maravilla 1984 impreso en 3D y un escudo de águila dorada, indica Xbox en una entrada de blog.

Esta versión será subastada y las ganancias irán a la iniciativa Together for Her, organizada por el Proyecto Charlize Theron Africa Outreach, la organización CARE y la Entertainment Industry Foundation, con el fin de ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica durante la pandemia, señala la marca.

La segunda consola es denominada Lasso of Truth y está inspirada en el lazo de la verdad que usa la heroína en la película; incluye el lazo trenzado y el logotipo de ‘Wonder Woman’ impreso en 3D con colores llamativos, dice el comunicado.

Los aficionados pueden participar en un concurso del 25 de agosto al 17 de septiembre para ganarse la referencia Lasso of Truth. Lo que deben hacer es darle ‘Me gusta’ o retuitear la siguiente publicación.

RT this post for a chance to win a custom Xbox One X display inspired by WONDER WOMAN 1984, coming to theaters. Experience the wonder. #WW1984Xbox #WW84 #Sweepstakes

Open in XBL Countries, 18+. Ends 9/17/20. Rules: https://t.co/l8pzghsCN0 pic.twitter.com/CcEEIy8G9j

— Xbox (@Xbox) August 25, 2020