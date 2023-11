WhatsApp está trabajando en una nueva opción de privacidad para Android que introduce la posibilidad de configurar un perfil alternativo, con el que se podrá utilizar una foto de perfil y nombre secundarios para mostrarlos a usuarios que no tengan acceso a su perfil principal.

Por esta razón, la plataforma de mensajería instantánea continúa buscando formas de proteger la privacidad de los usuarios, de cara a ofrecer una experiencia más segura en la aplicación, en este caso, con respecto a sus datos personales.

(Lea también: Lista de los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde noviembre)

Así las cosas, desde el año 2022, WhatsApp ya dispone de una función de privacidad con la que los usuarios pueden decidir quién puede ver su foto, su última conexión o su información personal, a escoger entre todos los usuarios, solo los contactos agregados, los contactos agregados excepto ciertos usuarios seleccionados o nadie.

En este sentido, la aplicación de mensajería de Meta ha comenzado a trabajar en una nueva opción de privacidad, que permite la creación de un perfil alternativo que se mostrará a usuarios que tengan restringido el acceso al perfil principal. Con esta opción, los usuarios podrán configurar un perfil secundario introduciendo una foto y nombre alternativos.

Así lo ha podido comprobar el medio WaBetaInfo, especializado con los anuncios y próximas actualizaciones de la famosa app, tras analizar la actualización de la beta de WhatsApp para Android 2.23.24.4, en la que se muestra la opción en desarrollo que está pensada para todos aquellos usuarios que tengan configurado el acceso a su perfil a un número limitado de audiencia.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.24.4: what’s new?

WhatsApp is working on an alternate profile privacy feature, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/MiZWTqtxrU pic.twitter.com/SFDUSEFsK3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 31, 2023