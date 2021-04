“Cuidado con WhatsApp rosa. Se está propagando un virus en grupos de WhatsApp con un enlace de descarga de APK”, alertó recientemente en Twitter Rajshekhar Rajaharia, un experto indio en ciberseguridad.

Beware of @WhatsApp Pink!! A Virus is being spread in #WhatsApp groups with an APK download link. Don't click any link with the name of WhatsApp Pink. Complete access to your phone will be lost. Share with All..#InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2

— Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) April 17, 2021