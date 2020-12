WhatsApp anunció que a partir de febrero de 2021 entrará en vigencia una reforma a los términos y condiciones en materia de seguridad de la plataforma. La ‘app’ pedirá a sus usuarios eliminar su cuenta si no están de acuerdo.

Según el portal WABetaInfo, la plataforma propiedad de Facebook comenzará a enviar anuncios avisando sobre próximos cambios y modificaciones en el funcionamiento de la ‘app’.

Starting today, WhatsApp can send in-app announcements to their users.

Who knows what they are going to announce! 😁

Note: I don’t mean advertisements, I mean probably announcements about features, changes, news, information and similar.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020