Y en esta guerra por convertirse en la mejor app de mensajería instantánea, WhatApp le copia otra de las características principales a Telegram, lo cual, para ser honestos, para nada es malo, de hecho, todo lo contrario.

Se trata de un chat que se le está apareciendo a más usuarios de la versión beta de la aplicación, es chat con la misma WhatsApp, tal y como lo escuchas, pero es que este chat tiene una función especial, este será el medio de la misma app para poder informarte de las nuevas actualizaciones y de las noticias más recientes de la red social, justo como sucede con Telegram.

¿Para qué sirve?

Primera que nada aclarar que este chat aparecerá en nuestras cuentas tarde o temprano, pero de momento sabemos que solo es posible visualizarlo si eres un usuario registrado para probar las versiones de prueba, de no ser el caso como la gran mayoría de nosotros, deberemos esperar a una actualización oficial por medio de la App Store y la Google Play Store para ver este chat.

No puedes llamarle, no puede enviarle mensaje y tampoco puedes editar el contacto, la única función de este apartado es la de informar sobre los nuevos stickers, los nuevos emojis, mejoras de estabilidad y mucho más; si podemos eliminar este chat en cualquier momento y también podremos bloquear el contacto, pero descuida, no será molesto tenerlo en nuestra lista, enviará mensajes solo cuando deba de hacerlo.

Esta es una característica que usa Telegram desde hace ya mucho tiempo y cumple exactamente la misma función, cada que actualizamos la app, nuevos mensajes llegan a este chat para explicarnos los cambios más importantes.