La aplicación de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas en el mundo, pues su facilidad de uso y la universalidad que cuenta para poder escribirse con cualquier persona del planeta permite que los usuarios la vean como la mejor alternativa de comunicación.

Con ese crecimiento que sigue teniendo, los creadores saben que tienen que sacar constantemente actualizaciones y mejoras para que la experiencia sea más productiva y así seguir fidelizando y atrayendo a más personas.

Una de esas actualizaciones que están próximas a salir son las de los emojis, las caras o los símbolos que se usan en las conversaciones para demostrar sentimientos, describir lugares o incluso darle más claridad al mensaje. Estos emoticones han tenido una popularidad importante y ante esa demanda de que hayan más, la compañía ha diseñado nuevos que se podrán utilizar muy pronto.

Aunque no están 100 % confirmados, la página Emojipedia compartió el cómo se verían los nuevos emoticones que podrán utilizar los usuarios en sus conversaciones.

Emoji 15.1 is to be released in September 2023 and will likely include a Phoenix, a Lime, two shaking heads, and many direction-specific people emojis

Ahead of our 10th #WorldEmojiDay, here are sample designs for every emoji in the final draft list 👇https://t.co/CpdrIDlQGJ pic.twitter.com/49HURFazal

— Emojipedia (@Emojipedia) July 13, 2023