Sobre el final de la tarde de este miércoles, un número alto de personas indicaron en redes sociales como Twitter que WhatsApp está fallando. El volumen de los reportes no fue menor y se dio en diferentes países, lo que confirmó que las complicaciones que presenta la plataforma de mensajería instantánea, que pronto lanzaría nuevas funciones en sus estados, son a nivel mundial.

La mayoría de alertas se centraron en manifestar que WhatsApp Web es el servicio que más está fallando por estas horas. De acuerdo con las publicaciones de los usuarios, esa versión de la aplicación está presentando problemas al momento de cargar las conversaciones que se tienen o de actualizar los mismos.

Todo parece indicar que las fallas no han afectado de manera considerable a la aplicación móvil de WhatsApp, la que millones de personas usan en Colombia y todo el mundo, y que en algunas semanas incluiría novedades esperas por muchos de sus usuarios.

De igual manera, cabe aclarar que, de las redes sociales que son propiedad de Meta, solo es WhatsApp la que tiene intermitencias en los últimos minutos. Tanto Facebook como Instagram funcionan con normalidad.

A continuación, algunos de los reportes que se conocieron en redes sociales de los errores que presenta por estas horas la aplicación:

ya decía yo prqué no me entraban los msjs en el WhatsApp Web

whatsapp web yo no te agrado y tu no me agradas pero si te caes me complicas la vida capo no puede ser en otro momento??

— la mal llevada🇦🇷⭐⭐⭐ (@jauqe_) March 22, 2023