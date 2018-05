Ahora, WhatsApp le avisará cuando alguien haya reenviado uno de sus mensajes, ya sea que se haya compartido a través de un grupo o en una conversación privada.

El cambio se comenzará a ver de forma progresiva y por el momento está en algunas partes del mundo. Según se filtró a través de WABetaInfo, WhatsApp cambió en los últimos días su interfaz de usuario y allí fue incluida esta función.

Pero, ¿cómo funcionará? Como aparece en las capturas de pantallas de este blog, especializado en noticias de la aplicación, cada vez que un usuario reenvié un mensaje aparecerá un texto pequeño en la parte de arriba que dice “Reenviado”. Este texto lo podrán ver todos los usuarios que estén en la conversación.

WhatsApp for Android, iOS and Windows Phone: when you forward a message, a “Forwarded” label will appear in the message.

I already presented this feature some months ago, but WA has recently changed the UI (I like how it looks on Windows Phone more!)

[*AVAILABLE IN FUTURE*] pic.twitter.com/jsk3YTZov3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 21, 2018