Una de las preguntas más comunes en WhatsApp es si hay algún riesgo de ser descubierto al hacer capturas de pantalla en una conversación o hasta en fotos y videos de una sola vez, lo cual no es posible.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta aplicación protege la información y datos de cada usuario, establecidas dentro de sus políticas, aunque hay diversos trucos para tener al alcance varias funciones, por ejemplo, cómo volver a ver una foto de una sola vez, entre otras más.

¿WhatsApp notifica cuando se toman capturas de pantalla?

La aplicación señala que no notifica a los usuarios si alguien toma o no una captura de pantalla de su conversación, estado o incluso foto de perfil, ya que no hay manera de que esto ocurra.

Los usuarios pueden tomar estas capturas sin necesidad de que el otro se entere, teniendo en cuenta que estas no se pueden tomar a imágenes de una sola visualización.

¿Cómo saber quién vio la foto de perfil en WhatsApp?

WhatsApp, por diseño, no proporciona una función que permita a los usuarios ver quién ha visto su foto de perfil.

Sin embargo, existen algunos trucos que pueden dar una idea aproximada de quiénes podrían haber visto la foto de perfil:

Un truco común implica actualizar la foto de perfil y luego publicar esa misma imagen como un estado de WhatsApp.

Al revisar quiénes han visto el estado, se puede tener una idea de quiénes podrían haber visto la foto de perfil.

Es importante tener en cuenta que este método no es infalible, ya que no todas las personas que ven la foto de perfil necesariamente verán los estados.

¿Cómo saber si alguien ve el estado de WhatsApp varias veces?

WhatsApp, en su versión estándar, no ofrece una función que permita saber cuántas veces alguien ha visto el estado. La aplicación solo muestra una lista de las personas que lo han visualizado al menos una vez.

WhatsApp prioriza la privacidad del usuario. Por ello, no se registra el número de veces que alguien ve un estado, sino solo si lo ha visto o no.

