WhatsApp amplió el número de miembros a los que se puede invitar a una videollamada, que hasta ahora era de siete contactos en su versión para Android y que ha pasado a un máximo de 15 usuarios.

Para iniciar una videollamada, se puede acceder hacer desde un grupo de usuarios ya creado o bien desde la pestaña de Llamadas. En la parte inferior de la interfaz. Entonces, la plataforma ofrece tres opciones.

Se trata de ‘Nuevo enlace de llamada’ (para enviarlo a un máximo de cinco personas de la agenda), ‘Nuevo contacto’ para añadir los datos como nombre, apellido y nombre, y Nueva llamada grupal.

(Vea también: Truco de WhatsApp para saber si un contacto no lo tiene guardado en iPhone o Android)

En este último caso, WhatsApp permite seleccionar un máximo de siete personas. Con ello informa de que, una vez comience la llamada, se podrán unir, puesto que permite hasta un máximo de 32 usuarios unirse a estas videollamadas durante su transcurso.

La aplicación ha introducido una modificación en este límite, puesto que en la última beta de WhatsApp para Android se ha ampliado el número de usuarios a un máximo de 15 miembros, como la actualización al sistema de notas de voz. Así lo ha podido comprobar WABetaInfo en la versión 2.23.15.14 de la aplicación.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.15.14: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to initiate group calls with up to 15 people, and it’s available to some beta testers!https://t.co/Elazu97Ej4 pic.twitter.com/CKrQwHnYjH

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 19, 2023