Por: Tu Barco News

Somos un medio de comunicación digital independiente, nuestra labor se centra en informar a través del periodismo ciudadano buscando impactar con historias y acciones a la sociedad. Hacemos #PeriodismoCiudadano. Visitar sitio

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea más usada alrededor del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos.

Lea también:

WhatsApp actualizaciones: nueva función restringirá cuentas de muchos

Por lo tanto, la compañía Meta viene desarrollando una herramienta de seguridad que restringirá el envío de mensajes en las cuentas que violen sus términos y políticas de uso.

Quienes no acaten sus algoritmos serán suspendidas temporalmente y no podrán enviar mensajes, imágenes o videos. De acuerdo con la compañía, la distribución masiva de mensajes de contenido repetitivo y no solicitado representa una amenaza a sus servicios.

“Suspendemos cuentas si consideramos que su actividad infringe nuestras condiciones del servicio; por ejemplo, si involucra instancias de spam o fraude, o si pone en riesgo la seguridad de los usuarios de WhatsApp”, indicaron desde Meta.

Si su cuenta es suspendida, al abrir la aplicación aparecerá el siguiente mensaje: “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”.

Es decir, la aplicación considera un contenido spam cuando por ejemplo hay solicitud de reenviar un mensaje o cadena; mensajes con enlaces para descargar otra aplicación; información falsa o cadenas.

Usar WhatsApp de manera responsable para evitar suspensión

Las medidas implementadas, según la compañía, se dan con el fin de acabar con el spam en su plataforma, por eso hacen el llamado a usar debidamente el servicio para evitar que WhatsApp, que hace poco habló de fraudes, tome medidas por incumplimiento a sus condiciones.

(Vea también: Desvelan el verdadero significado de uno de los emojis más usados en WhatsApp)

Algunas de las normas de los mensajes son: no compartas contenido ilegal ni participes en ninguna actividad ilegal, no participes en comportamientos adversos, no participes en fraude o spam.

También señalaron que los usuarios pueden reportar contactos, grupos, comunidades, actualizaciones de estado o mensajes específicos de WhatsApp que podrían infringir estas normas.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.