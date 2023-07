En el apasionante mundo de los videojuegos, los títulos de mundo abierto han revolucionado la forma en que los jugadores interactúan con los espacios virtuales. Estos títulos ofrecen una experiencia inmersiva sin precedentes, permitiendo a los jugadores explorar entornos expansivos, tomar decisiones significativas y sumergirse en historias épicas.

Desde mares interminables, hasta ciudades futuristas, aquí presentamos los cinco mejores videojuegos de mundo abierto que vienen llevando la industria hacia nuevos horizontes.

The Witcher 3: Wild Hunt

Videojuego

Desarrollado por CD Projekt RED, este título ha sido aclamado como uno de los mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos. Encarnando al cazador de monstruos Geralt de Rivia, los jugadores se embarcarán en una aventura épica a través de un mundo medieval rico y lleno de detalles. Con misiones secundarias que rivalizan con la calidad de muchas tramas principales de otros juegos, The Witcher 3 ofrece una experiencia inigualable en términos de narrativa y exploración.

Red Dead Redemption 2

Videojuego

Rockstar Games, el estudio detrás de la exitosa serie Grand Theft Auto, nos lleva al salvaje oeste con Red Dead Redemption 2. Ambientado en un amplio paisaje fronterizo, este juego ofrece un mundo impresionante en términos de escala y detalle. Los jugadores asumen el papel de Arthur Morgan, un forajido que lucha por sobrevivir en un territorio implacable. Cuenta con una historia inmersiva, personajes memorables y una belleza visual impresionante.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Videojuego

La aclamada franquicia de Nintendo dio un giro audaz al lanzar The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Este juego para la consola Nintendo Switch lleva a los jugadores a un vasto reino lleno de misterios y maravillas. Con una libertad sin precedentes, los jugadores pueden explorar el mundo de Hyrule a su propio ritmo. La atención meticulosa al detalle, los rompecabezas ingeniosos y la jugabilidad pulida hacen de este juego una obra maestra que captura la esencia misma de la exploración. Cabe resaltar que este año se estrenó la segunda parte.

Grand Theft Auto V

Videojuego

No se puede hablar de juegos de mundo abierto sin mencionar la obra maestra de Rockstar Games. Ambientado en la deslumbrante ciudad ficticia de Los Santos, este juego ofrece una experiencia completa que abarca la historia principal, actividades secundarias y un modo multijugador en línea sin precedentes, conocido como GTA Online. Con una narrativa cautivadora y una atención obsesiva al detalle en cada rincón de su mundo, GTA V se ha convertido en un hito de la industria y un título imprescindible.

Horizon Zero Dawn

Videojuego

Este título exclusivo de PlayStation 4 y posteriormente lanzado en PC, desarrollado por Guerrilla Games, nos lleva a un futuro postapocalíptico donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo habitado por máquinas salvajes. Horizon Zero Dawn ofrece un impresionante mundo abierto, lleno de paisajes impresionantes y una trama intrigante. La protagonista, Aloy, se embarca en una aventura para descubrir los secretos detrás de la caída de la civilización y su conexión con las criaturas robóticas. También tiene segunda parte, y se anunció recientemente que se convertirá en una extensa saga.