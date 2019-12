Videos de la escapada en la noche del sábado de Musk con la ‘Cybertruck’, un vehículo que todavía no está en producción, aparecieron en las últimas horas en Twitter.

Precisamente Elon Musk señaló en esa red social que Tesla está trabajado en crear un ATV (all-terrain vehicle) eléctrico que podría tener capacidad para dos personas “diseñado para trabajar con el Cybertruck”.

Además apuntó que Tesla también podría producir motocicletas eléctricas de motocross, pese a que desdeñó la idea de motos de carretera por ser “demasiado peligrosas”. “Fui golpeado por un camión y casi muero en una cuando tenía 17 años”, dijo Musk.

En uno de los videos se puede observar la Cybertruck de Tesla conduciendo lentamente en el aparcamiento de un conocido restaurante japonés de Malibú, lo que provocó que algunos internautas se preguntasen si la camioneta estaba siendo conducida por Musk o por el sistema de conducción autónoma ‘Autopilot’ (piloto automático).

.@elonmusk crushing a traffic cone (?), showing off the strength of the #Cybertruck, as he did not seem to notice, haha. Love it! pic.twitter.com/CjyAvonXKH

— Janne Wolterbeek ⚡️ (@langejanne) December 8, 2019