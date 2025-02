La señal de Magis TV fue bloqueada en Colombia, debido a que sus contenidos son ilegales y, además, su funcionamiento representa una amenaza para la seguridad de los usuarios. A pesar de ser pirata, mucha gente la utilizaba, por lo que han surgido aplicaciones para ver televisión gratis.

Una alternativa es Free Play, una ‘app’ que pertenece a Google y ofrece 150 canales gratuitos. En ellos, se encuentran los de señal abierta, principalmente de Estados Unidos, como NBC y CBS.

Ver televisión gratis por TDTChannels

TDTChannels es una aplicación que transmite canales de televisión abierta, por lo que no comete ningún delito. Esta ‘app’ es para celular que utiliza tecnología IPTV, pero legales, a diferencia de otras, como Magis TV.

La plataforma no requiere mayor configuración, simplemente hay que descargarla de la Play Store (Android) o la App Store (Apple) y elegir el canal que desee ver. Cabe resaltar que la mayoría de canales son de España, pero también se encuentran señales de otros países de Europa, Chile y Perú.

Por qué TDTChannels había salido de la Play Store

Esta aplicación no fue ajena a los problemas por emitir contenido, a pesar de ser legal. En octubre del 2024, Google decidió eliminarla de la Play Store; sin embargo, los creadores de la aplicación informaron en su momento que fue un malentendido y que esperaba solucionarlo pronto.

No obstante, el problema no se solucionó fácil y no fue sino hasta el 19 de diciembre que volvió a estar disponible para los usuarios en la tienda. En los últimos días agregó nuevos canales, como Noticias Telemundo y emisoras de radio famosas.

