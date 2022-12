Desde que el magnate Elon Musk asumió como el único dueño de la red social, se han conocido una serie de cambios que está planeando el millonario y que, según algunos expertos, perjudicarían tanto a usuarios como a misma plataforma.

(Vea también: ¿Lección aprendida? Twitter, obligada a repensar la venta de la insignia azul)

Una de las decisiones más controversiales fue la de ofrecer un plan pago a los internautas para que, con una suscripción premium de 8 dólares al mes, pudieran recibir la verificación de sus perfiles.

Ahora, la nueva idea de Musk está relacionada con la eliminación del espacio que indicaba desde qué dispositivo se había escrito el tweet. Esta aparece debajo de cada trino y se aprecia con textos como “Twitter for iPhone” o “Twitter for Android”.

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that …

— Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022