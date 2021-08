Twitter está tomando decisiones para cambiar aspectos del nuevo diseño, después de que un grupo de usuarios dio a conocer que elementos del contraste presentado en el estilo visual estarían causando fatiga visual y, en otros casos, migraña, recoge el medio especializado Notipress.

Twitter afirmó que, para su nueva identidad visual, evitó la presencia mayoritaria del color azul, a diferencia de lo visto tradicionalmente hasta ahora. El azul fue reemplazado por el negro, indicó ese portal.

Sin embargo, la cuenta oficial de Accesibilidad de Twitter hizo una publicación destacando que se van a adelantar cambios, teniendo en cuenta las respuestas de los usuarios que han encontrado cosas incómodas.

Otras personas, con dificultades visuales, dijeron que el nuevo diseño les impide ajustar el tipo de letra. Al respecto, la compañía detalló en su red social que también está estudiando posibles cambios para arreglar esa situación.

Este es el anuncio de la red social:

We're making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We're listening and iterating.

