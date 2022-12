Twitter lanzará tentativamente su función de suscripción al símbolo azul en diciembre, dijo Elon Musk en un tuit, tras haber aplazado el lanzamiento a principios de esta semana.

La plataforma de redes sociales utilizará símbolos de diferentes colores para las organizaciones y los individuos, dijo Musk.

(Lea también: Elon Musk ya tomó decisión sobre cuentas suspendidas de Twitter)

“Símbolo dorado para empresas, símbolo gris para gobiernos, azul para individuos (famosos o no). Doloroso, pero necesario”, dijo Musk a través de su cuenta en redes sociales donde ha anticipado varios de estos cambios desde que culminó la adquisición por Twitter.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022