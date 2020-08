green

El tuit, publicado por la cuenta @TeamTrump, replica una afirmación que hizo Trump en un video de una entrevista con Fox News en la que el presidente afirma que los niños eran “casi inmunes” al coronavirus.

“Si miras a los niños, los niños son casi —y yo casi diría del todo—, pero casi inmunes a la enfermedad”, sostenía Trump en la entrevista con Fox News.

Ello es “en violación de las normas de Twitter contra la desinformación”, dijo a la AFP un portavoz de la plataforma con sede en San Francisco.

“El propietario de la cuenta deberá eliminar el tuit antes de poder volver a tuitear”, agregó.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense hace este tipo de afirmaciones. “Desaparecerá. Desaparecerá. Las cosas desaparecen. No me cabe ninguna duda que desaparecerá”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuando EE.UU. se acerca a los 5 millones de casos y supera los 158.000 muertos, siendo así el país más castigado en el mundo por la pandemia.

Desde la llegada del virus a Estados Unidos, Trump ha insistido en varias ocasiones en que desaparecerá, al tiempo que la crisis social, económica y sanitaria en el país que preside se agrava por momentos.

El mandatario también aprovechó su comparecencia casi diaria ante los medios para defender la apertura de escuelas de aquí unas semanas para el inicio del curso, lo que se ha convertido en la última discordia entre la Casa Blanca y algunos de los gobernadores que quieren mantener medidas más estrictas.

Para ello, el presidente insistió en su teoría de que los niños son casi inmunes al virus, por lo que no hay peligro con la reapertura de escuelas. Pero no solo eso, insiste en calificar el virus como ‘chino’.

“Por el motivo que sea, los niños manejan muy bien el virus chino, y puede que se contagien, pero si se contagian no tiene demasiado impacto en ellos”, dijo Trump.

“Son capaces de deshacerse de él [del virus] con mucha facilidad y es algo increíble porque con algunas gripes se enferman mucho y tienen problemas con gripes y tienen problemas con otras cosas”, añadió.