Por: El Espectador

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Eliminar un tatuaje es un proceso que puede requerir mucho tiempo y suele ser doloroso. Según El Espectador, en la actualidad el método más recurrente para borrar tatuajes es el uso de láser, un procedimiento que actúa sobre el pigmento depositado en la piel, fragmentando la tinta para que se disperse y sea menos visible. Sin embargo, según el medio citado, deshacerse completamente de un tatuaje utilizando este método puede tomar hasta dos años, dependiendo tanto del tamaño como de la gama de colores empleados originalmente.

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Frente a este desafío, un grupo de ingenieros ha desarrollado una opción que podría transformar la forma en que las personas perciben y gestionan sus tatuajes. De acuerdo con la información publicada por El Espectador y el estudio recientemente divulgado en la revista ‘Matter & Light’ de Cell Press, el equipo creó PhotoTat, una línea innovadora de tintas multicolores que permite activar o desactivar el color del tatuaje con diferentes tipos de luz. Carson Bruns, de la Universidad de Colorado en Boulder y autor principal de la investigación, explicó que “PhotoTat funciona como un interruptor: se activa con luz ultravioleta, pero puede desactivarse cuando vas a visitar a tu abuela”.

Estas tintas se fabrican a partir de polimetilmetacrilato (PMMA), un material parecido al plexiglás utilizado en aplicaciones médicas como los rellenos dérmicos. En el diseño de PhotoTat, los investigadores incorporaron una variedad de colorantes capaces de modificar su color cuando son expuestos a luz ultravioleta, logrando tonos tan vivos como azul, magenta o amarillo. Normalmente, estos pigmentos permanecen invisibles a simple vista, pero se vuelven visibles en segundos con la luz adecuada y luego se apagan, ya sea después de unas horas o si se emplea una luz LED intensa.

Entre los primeros ensayos, se hicieron pruebas sobre silicona y piel de cerdo sin vida, además de una prueba inicial en humanos que fue limitada. Aunque se comprobó la viabilidad de activar o eliminar los colores bajo ciertas condiciones, aún no se ha conseguido plasmar una imagen detallada y multicolor directamente sobre piel humana. Otras limitaciones observadas incluyen la forma en la que la capa superficial de la piel puede modificar la apariencia final del color y aún falta comprobar el funcionamiento en personas de diferentes tonos de piel. También hay dificultades técnicas: por ejemplo, la tinta azulada tiende a dejar residuos morados tras varios ciclos, y la tecnología no permite crear el color blanco.

Según los autores, esta tecnología podría llevar a usos como marcas de radioterapia que solo se visualicen bajo ciertas luces, maquillaje permanente que cambie de color o arte corporal capaz de transformarse o desaparecer a voluntad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la tinta para tatuajes PhotoTat que se activa con luz ultravioleta?

La tinta PhotoTat, de acuerdo con la información publicada en El Espectador y ‘Matter & Light’ de Cell Press, utiliza colorantes invisibles mezclados con polimetilmetacrilato, un material similar al plexiglás. El color de la tinta se activa mediante luz ultravioleta y se apaga a las pocas horas o con una luz LED intensa, permitiendo al usuario mostrar o ocultar sus tatuajes según lo desee.

¿Cuáles son las limitaciones de la tinta PhotoTat en tatuajes según los investigadores?

Entre las limitaciones principales identificadas están la dificultad para lograr una imagen detallada multicolor en piel humana, la influencia de la capa superficial de la piel sobre la apariencia de los colores y la escasa evaluación en distintos tonos de piel. Además, la tinta azulada puede dejar residuos de color morado y actualmente no es posible obtener el color blanco usando esta tecnología.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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