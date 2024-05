TikTok se convirtió en una de las herramientas más poderosas para los creadores de contenido y, de paso, en la mayor competidora para Instagram y YouTube.

(Vea también: Próxima actualización de WhatsApp impediría volver a activar función muy usada)

En la lucha por atraer nuevos públicos y en medio de la danza de la monetización, la plataforma china ha visto que sus rivales todavía le sacan una importante ventaja que quieren reducir prontamente.

Por ese motivo, la compañía asiática, que podría salir del mercado en países como Estados Unidos, está probando una opción que permitiría publicar vídeos largos de hasta 60 minutos de duración y que supondría un avance a la hora de entrar a competir directamente con YouTube.

En la actualidad, TikTok solo permite subir contenidos de un máximo de 15 minutos, pero planea darles a los creadores más tiempo para compartir contenidos especializados y/o educativos y no solo de entretenimiento, como ocurre desde hace años en YouTube.

La empresa tecnológica inició en enero las pruebas con vídeos de hasta 30 minutos y, como le quedó gustando, prueba ahora con contenidos de hasta una hora, según comentó TechCrunch.

Lee También

Esa variante solo puede ser experimentada por un grupo de usuarios en la actualidad y la compañía afirmó que, por ahora, no tiene planes de extenderlo a todos sus usuarios inmediatamente.

Ese cambio no ha sido del agrado de todos los ‘influencers’, ya que crear contenidos más largos desnaturalizaría la razón de ser de esa plataforma y no tendría el sentido económico adecuado para ellos, ya que TikTok no tiene un sistema directo de monetización para sus creadores.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.