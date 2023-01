Spotify es una de las principales aplicaciones de música en ‘streaming’. La tecnológica volvió a registrar fallas en su servicio este jueves, ya que muchos de sus usuarios aseguran no haber podido acceder a los contenidos, ni reproducir la música, podcast y audiolibros que se encuentran en la plataforma.

(Vea también: Robot humanoide desarrollado en EE. UU. imita perfectamente movimientos corporales)

“Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”, informó la compañía mediante la cuenta de Twitter @Spotifystatus.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

Según la información registrada en Downdetector (página web que recoge los reportes de caídas en los servicios de las principales empresas tecnológicas), las fallas en Spotify comenzaron a registrarse desde la una de la tarde. Hasta la hora en la que se escribe este artículo los reportes continúan.

No obstante, Spotify informó hace unos minutos que “¡Todo se ve mucho mejor ahora! Contacta a @Spotifycares si aún necesidad ayuda”, con lo que precisa que la plataforma ya está retornando a la normalidad.

(Lea también: Paso a paso para que pueda restablecer de fábrica el iPhone desde iTunes)

Everything’s looking much better now! Get in touch with @SpotifyCares if you still need help.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) January 26, 2023