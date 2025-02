Desde inicios de los años 2000, el comunicarse con personas de todas partes del mundo se volvió una necesidad, pero no es tan fácil como hoy en día, pues una llamada al extranjero podía costar una millonada y por eso duraba apenas unos pocos minutos.

Sin embargo, en 2003, en Estonia, surgió una idea que en su momento significó un éxito total, ya que se creó una plataforma para que las personas pudieran llamar a otra que estuviera en cualquier país del mundo, conversar con ella y, mejor aún, verla sin tener que pagar ni un solo peso: Skype.

Actualmente, eso parece apenas obvio y de fácil acceso por la cantidad de herramientas que hay, pero hace 20 años no estaba ni siquiera en el imaginario de las personas.

Sin embargo, ahora, después de dos décadas de su creación, la historia de esta plataforma llegó a su final.

Tal como compartió la cuenta de Skype en X, antes Twitter, en mayo de 2025 la plataforma dejará de funcionar por completo, por lo que los usuarios deben moverse sí o sí a Microsoft Teams, que fue la principal razón de que esta aplicación ya no tuviera tanta participación.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025