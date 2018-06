A principios de año, WhatsApp anunció su plan de lanzar el sistema de pagos móviles dentro de la aplicación con el fin de facilitar el proceso de transferencias de dinero entre contactos personales. Este comenzó a ejercer a manera de prueba en la India, donde la compañía tiene más de 280 millones de usuarios activos, de acuerdo con la información de TechCrunch.

Cabe destacar que esta función no está disponible para todos los usuarios por tratarse de una versión en periodo de prueba. Lo que se puede garantizar es que más del millón de personas que lograron usarla están completamente satisfechas porque disfrutan del hecho de poder enviar dinero de una forma simple y segura a través de la aplicación, como se muestra en la cuenta de Twitter @WaBetaInfo.

💰WhatsApp Payments screenshots for the setup — thanks @nagenderraos pic.twitter.com/oqPiIMWnra

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 8, 2018