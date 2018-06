Gracias a la continua batalla que ha tenido Mark Zuckerberg por el control de la información que circula en Facebook, se logró que la difusión de noticias falsas disminuya en esa red social, pero ahora el problema es en otras aplicaciones como WhatsApp.

Según el estudio realizado por el Reuters Institute For The Study of Journalism, Facebook no ha perdido su popularidad a nivel global desde 2015, pero sí ha disminuido su uso para publicar noticias debido al algoritmo que usa la red social para sancionar aquellas publicaciones que enlacen a páginas desconocidas, dando importancia al contenido que vengan de fuentes de primera mano, según Mashable.

Teniendo en cuenta las investigaciones, el flujo de noticias en WhatsApp se ha triplicado en los últimos años, razón por la cual los creadores de contenido falso trabajan sin parar. Lo más preocupante es que la información se recibe a través de contactos personales, y esto lleva a que se propague con mayor facilidad sin que haya un contraste de fuentes.

Ante este panorama, Facebook tendría un control sobre esta problemática, pero se dio pie para una nueva, que resulta casi imposible de controlar, al tratarse de una aplicación de mensajería completamente privada.