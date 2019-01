De acuerdo con Cnet, la compañía rusa que trabaja con inteligencia artificial y fabrica robots, Promobot, publicó: “el robot sufrió graves daños. Se destruyeron partes de su cuerpo, los mecanismos de los brazos, la plataforma de movimiento y la cabeza. Ahora el robot no puede participar en la exposición y lo más probable es que no haya manera de restaurarlo”.

Además, a lo que se suponía como una campaña publicitaria, un tuit de la compañía hacía Elon Musk, cofundador y Presidente ejecutivo de Tesla fue emitido.

Look @elonmusk at a Tesla Model S hitting and killing a guiltless robot in Vegas. Your car was under a full self-driving mode. @bheater, @jjvincent, @ingridlunden, @andyjayhawk Check this out!https://t.co/0q605Fdknb

— promobot (@promobot) January 7, 2019