Tal parece que Apple no ha escuchado los comentarios negativos de algunos usuarios. Esto se desprende de las fotos del que sería el iPhone 11, que se lanzará a mediados de septiembre, cuyo diseño ha sido criticado por su cámara cuadrada que estaría ubicada en el lado izquierdo de su parte trasera.

En la cámara se incorporarían 3 lentes con su respectivo flash, pero hasta ahora se conoció la localización que tendría: uno era el diseño mencionado y el otro que se estaría centrada, según iPadizate.

Sin embargo, una publicación en Twitter dice que se trataría del iPhone XR, pero, según Applesfera, estos esquemas coinciden con la carcasa del iPhone 11.

New iPhone XR pic.twitter.com/pOGYuzwPcw

Sumado a esto, el experto en dispositivos OnLeaks, , muy conocido en esa red social, asegura que efectivamente los 3 agujeros del lado izquierdo corresponden a las cámaras del teléfono móvil de Apple, del que se ha estado hablando desde enero.

Just another leak seemingly confirming my January #iPhoneXI prototype leak accuracy… 😏 pic.twitter.com/qVWF59GgKr

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 28, 2019