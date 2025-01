Gmail, como muchos otros servicios de Google, ha implementado políticas para gestionar las cuentas, y más aún si se registra inactividad en las mismas. Estas medidas buscan optimizar el uso de sus servidores y garantizar la seguridad de sus usuarios.

La compañía menciona que si no se usa la cuenta de Google en un periodo de 2 años, esta se considera inactiva, y su contenido y datos pueden borrarse.

Sin embargo, antes de que esto suceda, se pueden tomar medidas, pues recibirá notificaciones o correos relacionados con la próxima suspensión de su cuenta.

En este punto, también se puede tener en cuenta que muchas veces se deja de utilizar una cuenta por falta de espacio, pero hay una solución para duplicar el almacenamiento de Gmail sin necesidad de pagar.

Generalmente, Google considera que una cuenta está inactiva si no se ha utilizado durante aproximadamente dos años, (como se indicó anteriormente).

Lo anterior significa que si no inicia sesión en la cuenta de Gmail, no lee ni envía correos electrónicos, ni utiliza otros servicios de Google asociados a esa cuenta (como Google Drive, YouTube, etc.) durante ese período, la plataforma podría considerarla inactiva y tomar medidas.