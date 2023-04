Los computadores portátiles son una herramienta cada vez más popular y utilizada por millones de personas, gracias a la practicidad que ofrecen, pues se pueden utilizar estando en cualquier lugar, a diferencia de los dispositivos de escritorio.

Aunque desde un portátil es posible trabajar, estudiar o hacer cualquier tipo de actividad, que requiera de un computador, sin necesidad de mantenerlo conectado a la toma corriente para que la batería no se agote, muchos usuarios tienen la creencia que es mejor dejarle puesto el cargador por si acaso.

Cabe destacar que la carga de un portátil puede durar entre 2 a 6 horas dándole un uso continuo, por lo que es importante que se haga uso de ese tiempo sin que el computador esté conectado a una fuente de electricidad.

¿Se puede dañar el computador portátil si lo dejo conectado y tiene batería?

Decir que pueda haber un daño es un poco extremo, pero no desconectar el computador cuando ya tiene la carga completa sí puede disminuir la vida útil de la misma, ya que no se haría uso de su capacidad para alimentar el funcionamiento del PC.

De acuerdo con el portal Hard Zone, cuando la batería llega al 100 % y el computador sigue conectado lo que ocurre es que la energía ya no estará siendo almacenada por la batería sino que llega directamente al PC y esa corriente es lo que lo hace funcionar.

Por lo anterior, no es cierto que la batería se sobrecarga, al menos en los portátiles con menos de 20 años de uso, pero al no dejar que la batería haga el trabajo de potenciar el funcionamiento del PC, es como si esta no estuviera puesta y poco a poco puede perder capacidad.

En ese sentido, la recomendación es que cuando el portátil tenga suficiente batería, es decir un 80 %, se desconecte el cargador y se utilice la carga hasta que llegue al 20 %, pues dejarla descargar hasta apagarse también afecta la vida útil de la máquina.