A menudo, se encuentra el inconveniente de que la aplicación de WhatsApp no permite hacer una copia de seguridad de sus chats. Este problema puede deberse a diversas causas, como una conexión a internet inestable, un almacenamiento insuficiente en el dispositivo, errores en la configuración de la cuenta de Google o iCloud, o incluso fallos temporales en los servidores de WhatsApp.

La imposibilidad de hacer una copia de seguridad representa un riesgo significativo para la pérdida de información valiosa, como mensajes importantes, archivos multimedia y contactos.

(Vea también: Las tres cámaras que tiene WhatsApp y la gente solo conoce una; así las puede usar)

¿Por qué WhatsApp no deja hacer copia de seguridad y cómo completarla?

Estas son algunas de las causas más comunes al problema:

Problemas de conexión:

Wifi inestable: una conexión de internet débil o intermitente puede interrumpir el proceso de copia de seguridad.

una conexión de internet débil o intermitente puede interrumpir el proceso de copia de seguridad. Datos móviles limitados: si está utilizando datos móviles, asegúrese de tener suficiente saldo y que su plan permita el uso de datos en segundo plano.

Problemas de almacenamiento:

Espacio insuficiente: tanto en su dispositivo como en la nube (Google Drive o iCloud) debe haber suficiente espacio libre para almacenar la copia de seguridad.

tanto en su dispositivo como en la nube (Google Drive o iCloud) debe haber suficiente espacio libre para almacenar la copia de seguridad. Copia de seguridad demasiado grande: si tiene muchos chats y archivos multimedia, el tamaño de la copia de seguridad puede ser excesivo.

Lo que debe hacer para que WhatsApp complete la copia de seguridad

Si identifica que no tiene los problemas anteriores, puede que el fallo esté en la propia aplicación, es decir, no es un problema externo. Para esto, es necesario actualizar y borrar datos de la propia ‘app’ y esto se puede hacer en la papelera de WhatsApp y no llenar la memoria.

Siga estos pasos:

Abra los ajustes de WhatsApp. Seleccione aplicaciones. Busque WhatsApp. Mire en la opción de almacenamiento – borrar datos o caché.

¿Cómo dar permiso a WhatsApp para guardar la copia de seguridad?

Lo primero que se debe hacer es verificar que esta opción esté habilitada o activa:

Ajustes de WhatsApp. Opción ‘chats’. Presione sobre la opción copia de seguridad. En la opción copia automática y al darle clic, saldrá una opción que indica las siguientes opciones: diaria, semanal, mensual, no. Lo mejor es que se opte por la opción ‘diaria’ si así se desea, pues esto hará que se haga esta copia cada día y no perder ningún archivo o conversación.

De esta manera, se está dando permiso a WhatsApp para que guarde la copia de seguridad cada que se desee y automáticamente, lo cual es un poco más sencillo que guardarla de manera manual.

Shutterstock

Lee También

¿Cómo recuperar WhatsApp sin copia de seguridad?

Es importante tener en cuenta que WhatsApp no ofrece una función integrada para restaurar chats sin una copia de seguridad, sin embargo, una solución es instalar una aplicación de terceros.

Algunas aplicaciones especializadas en recuperación de datos pueden intentar escanear el dispositivo en busca de archivos eliminados de WhatsApp. Sin embargo, no hay garantía de éxito y el uso de estas aplicaciones puede conllevar riesgos.

En este caso, se trata de la herramienta recuperación de datos en ‘app’ DroidKit que se puede descargar de manera gratuita desde el sitio web disponible para ordenadores Windows o Mac.

En este caso, se debe instalar o descargar el programa y en opción de recuperación de datos, pues indica que se puede acceder a 13 tipos de datos esenciales del dispositivo Android o tarjeta SD y de aquí seguir los pasos.

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.