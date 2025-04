El dominio .co es el código de país (ccTLD) asignado a Colombia, pero con el tiempo ha adquirido un uso más amplio a nivel internacional, especialmente entre empresas, emprendedores y startups. A diferencia de otros dominios de país que se usan casi exclusivamente dentro de sus territorios, el .co ha sido promovido como una alternativa global al .com, destacando por su brevedad, recordación y versatilidad. Esto ha permitido que sea adoptado no solo por compañías colombianas, sino también por marcas en todo el mundo.

Este dominio ha ganado relevancia gracias a su asociación con conceptos como “compañía”, “corporación”, “comercio” o incluso “comunidad”, lo que lo hace atractivo para proyectos empresariales o sociales.

Uno de los factores que impulsan su importancia es que muchos nombres deseados en .com ya están registrados, por lo que el .co se convierte en una excelente opción para nuevas empresas que buscan un nombre de dominio corto, claro y alineado con su marca. Además, los motores de búsqueda como Google tratan al .co como un dominio genérico, por lo que no afecta negativamente el posicionamiento SEO global, una gran ventaja frente a otros dominios de país más limitados geográficamente.

(Vea también: Famosa marca Vélez vive situación por aranceles de Trump y le tocó tomar difícil decisión)

En el contexto colombiano, el .co también juega un rol clave en la identidad digital del país, permitiendo que negocios locales se posicionen como legítimos y accesibles en internet. Registrar un dominio .co es una forma efectiva de respaldar la presencia digital de una empresa dentro y fuera del país. Por estas razones, el .co no solo es un dominio técnico, sino también un activo estratégico para cualquier emprendimiento o negocio que quiera destacar en el mundo digital.

Licitación de MinTic por el dominio .co ya empezó

Desde 2014, el dominio .co está administrado por la empresa Neustar, según recopiló El Espectador. No obstante, la compañía fue adquirida por el mayor camercializador de dominios en el mundo, GoDaddy, lo cual sorprendió a los que están interesados en adquirir el dominio.

Según algunos, que GoDaddy sea comercializador y que, a la vez, tenga control sobre el mismo resulta nocivo para la neutralidad. Por otra parte, el movimiento tampoco se le consultó a la SIC.

La licitación para contratar a una nueva empresa avanza y la consulta se abrió desde el pasado 31 de marzo. Este es un proceso muy importante, pues aporta dinero a las arcas del Estado. Es el segundo más importante de América y el número 19 del mundo, por lo que al Gobierno colombiano le entraron 507.000 millones de pesos entre octubre de 2020 y julio de 2024, según las propias cifras del MinTIC.

Pero Colombia no es el único país que aprovecha al máximo su dominio. Tuvalu, una isla en Oceanía, tiene el dominio asignado de .tv y recibió 50 millones de dólares en los años 2000 gracias al auge de la televisión por Internet.

Polémica en MinTIC por licitación del dominio .co

Según El Espectador, el ministerio publicó las respuestas a los comentarios que hubo al pliego de la licitación, que fueron más de 270, una hora antes de abrirla. Los oferentes expresaron dos preocupaciones, la primera de ellas es que piden que se amplíe la fecha para presentar la oferta.

(Lea también: Empresa en Colombia alerta por crisis de su negocio y hace dura petición: “Aranceles”)

La segunda es que en el pliego no se limita la integración vertical como la que existe entre GoDaddy y Neustar, pues, según el medio mencionado anteriormente, MinTIC rechazó la observación.

A su vez, los oferentes aseguran que no tiene sentido que el dominio colombiano lo maneje una empresa extranjera. Jesús Suárez, CEO de Soporte Server, criticó la decisión y aseguró que es un asunto de seguridad nacional.

“No hay razón para entregarle el control de más de 3,1 dominios, así como la gestión y administración de la infraestructura, a una compañía que no es colombiana, más cuando el país cuenta con los recursos, el capital y las personas para estas labores”, dijo en El Espectador.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.