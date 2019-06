Con la actualización, que hasta el momento no está disponible, Apple se encargará de lanzar versiones beta para las personas que estén dispuestas a probarlas mientras se corrigen los errores.

Sin embargo, iOS 13, la más reciente actualización del sistema operativo de la compañía, estará disponible en algunos modelos pues esta versión necesita del chip A9, que no viene incluido en los iPhones 5s, 6 y 6 plus, según Applesfera.

Por otra parte, los dispositivos que si podrán actualizarse son:

iPhone SE.

iPhone 6s.

iPhone 6s Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone X.

iPhone Xs.

iPhone Xs Max.

iPhone XR.

Cabe mencionar que esto no quiere decir que los dispositivos que no reciban esta actualización vayan a ser descontinuados. Sin embargo, no van a tener las mismas mejoras de los demás.