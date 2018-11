“Si bien YouTube tiene acuerdos con varias entidades para otorgar licencias y pagar por el video, algunos de los titulares de derechos los desconocemos. Esa incertidumbre significa que podríamos tener que bloquear videos como este para evitar la responsabilidad en virtud del artículo 13”, argumentó Wojcicki en una columna para el Financial Time.

La ejecutiva también destacó las consecuencias no deseadas de ese artículo, destacando que YouTube ha trabajado duro para asegurar que los creadores y artistas reciban una compensación justa por su trabajo.

“En el último año, la compañía pagó a los propietarios de contenido en toda la Unión Europea 800 millones de euros. A la industria musical global más de 1.500 millones de euros solo con ingresos generados por anuncios”, agregó Wojcicki.

Sin embargo, esta economía creadora está amenazada por una sección de los esfuerzos de la Unión Europea para revisar su directiva de derechos de autor, conocida como el artículo 13, que responsabiliza directamente a las empresas de Internet por cualquier infracción de derechos de autor en el contenido compartido en su plataforma.

Aunque YouTube apoya los objetivos del artículo 13, la propuesta actual del Parlamento Europeo creará consecuencias imprevistas que tendrán un profundo impacto en los medios de vida de cientos de miles de personas.

“El enfoque del parlamento no es realista en muchos casos porque los propietarios de los derechos de autor a menudo no están de acuerdo sobre quién posee qué derechos. Si los propietarios no pueden ponerse de acuerdo, es imposible esperar que las plataformas abiertas que alojan este contenido tomen las decisiones correctas sobre los derechos” señaló la ejecutiva en su columna.