Todo comenzó por cuenta de un usuario en Twitter que le preguntó al anterior Comandante de la Estación Espacial Internacional (ISS), Chris Hadfield, si era cierto que los astronautas no podían eructar.

Para su sorpresa y la muchos usuarios, Hadfield respondió a la pregunta y además hizo un par de explicaciones.

You can't burp in space because the air, food and liquids in your stomach are all floating together like chunky bubbles. If you burp, you throw up into your mouth. So guess where the trapped air goes? https://t.co/4ZPMY9ixVA

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) November 2, 2018