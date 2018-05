John Kodera, uno de los CEO de Sony Entertainment, la sección que ayuda a desarrollar la consola, señaló en una entrevista replicada por un usuario de Twitter que “la PS4 está entrando en una fase final de su ciclo de vida , lo que tendría un impacto negativo en la unidad , pero recurrir a ganancias a través de membresías, servicios, etc. ayudaría a disminuir el impacto”.

PS chief Kodera: PS4 is entering final phase of its life cycle, which would have negative impact to the unit, but recurring revenue via membership services etc should cushion some of that.

