Esta falla fue recogida por WABetaInfo y se basa en gran cantidad de mensajes y comentarios hechos por diferentes personas a través de plataformas como Twitter.

En este primer mensaje se lee: “Estoy recibiendo en Discord/Twitter algunos mensajes/etiquetas sobre una falla crítica en whatsApp: contactos bloqueados pueden enviarte mensajes. Al principio pensé que estaban equivocados, pero…desbloquear y volver a bloquear el contacto podrían solucionarlo. ¡Háganme saber abajo de este tuit!”

I’m receiving on Discord/Twitter some messages/mentions about a critical bug on WhatsApp: blocked contacts can send you messages.

The first time I thought they were wrong, instead..

Unblocking and blocking the contact should help to fix.

Let me know under this tweet! pic.twitter.com/sZvLeQsqHO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 23, 2018