The World’s Worst Website (la peor página web del mundo) y The World’s Worst Website Ever (la peor página web jamás) son dos plataformas que resultan desesperantes por la infinidad de colores, letras, letreros, avisos y desorden que poseen. No obstante, fueron diseñadas así para que, a través del caos, expliquen qué es tener un buen portal en Internet.

Ambas páginas señalan una serie de errores comunes que usan algunos portales a la hora de diseñar su interfaz. Por ejemplo, The World’s Worst Website aconseja:

Utilizar un fondo simple blanco o con colores cálidos. Este no puede competir con el contenido ni llevarse la atención del visitante.

Evitar el exceso de publicidad, ‘pop ups’ agresivos, letreros y cualquier cosa intrusiva que pueda desesperar a los usuarios y hacer que se vayan.

No usar animaciones y movimientos constantes que distraigan.

Evitar música que se reproduzca de forma automática y que sea difícil de apagar.

No poner saludos o agradecimientos en recuadros de la página principal (y en ningún otro lado).

Revisar que no haya fotos sin cargar porque dañan la harmonía visual de la plataforma.

Siempre agregar un enlace en el que se puedan comunicar con el desarrollador de la página.

The World's Worst Website

Además hay otra serie de consideraciones (resalta más de 60) a tener en cuenta la otra página, The World’s Worst Website Ever. Estas son:

Tener un letrero de cabecera de buena calidad.

Evitar mezclar ciertos colores como por ejemplo negro con rojo o rojo con azul.

Poner las fotos del diseño del mismo tamaño.

Revisar siempre la ortografía para darle credibilidad al contenido.

Poner bien los hipervínculo para que redirijan a las páginas que se están mencionando.

Evitar poner un contador de visitas.

Ponerle un nombre excesivamente largo a la url de la página web.