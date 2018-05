El ‘malware’ que ataca a los ‘routers’ del Wi-Fi tendría la capacidad de controlar e incluso recolectar información sobre la actividad en Internet de las personas. En algunos casos también podría desactivar por completo la conexión al servicio.

El FBI explicó que actores extranjeros están utilizando este virus conocido como VPNFilter para afectar las conexiones de oficinas pequeñas y de hogares. Según agrega, el tamaño y alcance de este problema son mayúsculos y no discriminan entre modelos o marcas.

Al parecer, la detección y el análisis de la actividad del ‘malware’ son complicadas por el nivel de encriptación que maneja. Sin embargo, las recomendaciones que da el FBI en un comunicado son que los dueños de dispositivos de este tipo los apaguen o desconecten temporalmente para evitar que se propague y para potenciar las probabilidades de detectarlo.

El organismo añadió que si se quiere llegar más lejos, se debería deshabilitar el manejo remoto de los equipos y protegerlos con contraseñas fuertes y encriptación cuando estén activos. Para esto, es mejor instalar la última versión del sistema en los ‘routers’.

El FBI compartió la alerta a través de un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se lee:

“El #FBI recomienda a los dueños de routers de cualquier oficina pequeña u oficina en casa que reinicien temporalmene los dispositivos para interrumpir el ‘malware’ de equipos infectados”

