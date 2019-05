Para los fanáticos del clásico videojuego no pareció resultar del todo fácil de digerir cómo sería la aproximación realista de ‘Sonic’. Las críticas llovieron y llegaron al punto de obligar a la producción a pensar en hacer algo para corregir el desencanto.

El director de la película, Jeff Fowler, reconoció en su cuenta de Twitter que habían escuchado las quejas y tanto Paramount Pictures como Sega, la compañía que lanzó el videojuego, trabajarían para “hacer este personaje lo mejor que pueda ser”:

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast 🔧✌️

— Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019